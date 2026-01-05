كوبا تعلن مقتل 32 من مواطنيها خلال الهجوم الأمريكي على فنزويلا

أعلنت الحكومة الكوبية أمس الأحد، أن 32 من مواطنيها قتلوا خلال الهجوم الأمريكي على فنزويلا، الذي جرى السبت المنقضي، واعتقلت فيه القوات الخاصة الأمريكية الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته ونقلتهما إلى نيويورك.

وأعلنت كوبا الحداد اليوم وغدا على مواطنيها القتلى في الهجوم الأمريكي، وقالت إنه سيتم ‌الإعلان عن ترتيبات الجنازة.

وأوضحت الحكومة الكوبية في بيان أن « العسكريين القتلى، وجميعهم أعضاء في القوات المسلحة الثورية أو وزارة الداخلية الكوبية، كانوا يقومون بمهمات في فنزويلا »، بناء على طلب من السلطات الفنزويلية. وأشار البيان إلى أن الكوبيين الـ32 قضوا في قتال مباشر مع المهاجمين أو نتيجة قصف.

وقال البيان « وفاء لمسؤولياتهم المتعلقة بالأمن والدفاع، أدى مواطنونا واجبهم بكرامة وبطولة وسقطوا بعد مقاومة شرسة في قتال مباشر ضد المهاجمين أو نتيجة القصف على المنشآت ».

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، تتمتّع كوبا وفنزويلا بعلاقات وثيقة منذ أواخر التسعينيات ووصول هوغو تشافيز إلى السلطة (1999-2013).

كلمات البحث :الهجوم الأمريكي;فينزويلا;كوبا