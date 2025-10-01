كولومبيا: نتنياهو ارتكب جريمة جديدة بحق «أسطول الصمود» وعلى دبلوماسيي الكيان مغادرة بلادنا

أدان الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو عبر منشور على موقع « إكس » مساء اليوم الأربعاء، اعتقال القوات الصهيونية للناشطتين الكولومبيتين مانويلا بيدويا ولونا باريتو في المياه الدولية خلال مشاركتهما في « أسطول الصمود » المتجه إلى غزة.

ووصف بيترو الحادثة بأنها « جريمة دولية جديدة » من رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، مشيرا إلى أن المواطنتين تم اعتقالهما أثناء « مشاركتهما في أنشطة تضامن إنساني مع فلسطين ».

وطالب بتحرك فوري على عدة مستويات، يشمل: « تقديم جميع المطالبات الدبلوماسية اللازمة، حتى أمام قضاء الاحتلال ».

وأضاف الرئيس: « اتفاقية التجارة الحرة مع تل أبيب مدانة ويجب وقفها فورا، ويجب أن يغادر الوفد الدبلوماسي الصهيوني بالكامل من كولومبيا ».

هذا وأكد رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو في وقت سابق الأربعاء، أنه وجه تعليمات بعدم السماح لسفن « أسطول الصمود » بالوصول إلى غزة تحت أي ظرف.

من جهته، أعلن الأسطول المغاربي لكسر الحصار عن غزة في وقت سابق، أنه تم اعتراض 7 سفن وإيقاف النشطاء على متنها.

