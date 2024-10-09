لبنان: ارتفاع شهداء العدوان إلى 2119 والجرحى إلى 10019 شخصا

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية، أن غارات العدو الصهيوني يوم أمس الثلاثاء على بلدات وقرى جنوب لبنان والنبطية والبقاع وبعلبك الهرمل وجبل لبنان، أدت في حصيلة إجمالية إلى استشهاد (36) شخصا وإصابة (150) بجروح.

وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية للشهداء منذ بدء العدوان إلى (2.119)، والجرحى إلى (10.019).

ومساء الثلاثاء، شنت طائرات الحربية الصهيونية سلسلة من الغارات على مناطق في الضاحية الجنوبية لبيروت.

ودمرت الغارات الصهيونية في منطقة برج البراجنة 4 مبان سكنية متلاصقة. في حين تسببت الغارات عند نزلة الكفاءات – الطريق العام، بدمار هائل، وكذلك في مناطق برج البراجنة والكفاءات والليلكي والرويس.

كما استهدف الطيران الصهيوني، منطقة حارة حريك بأكثر من غارة عنيفة.

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