لبنان: الاحتلال يشنّ أكثر من 80 غارة على الجنوب والبقاع خلال نصف ساعة

شنّ الاحتلال الصهيوني، صباح اليوم الاثنين، عدواناً واسعاً وعنيفاً استهدف عدة قرى وبلدات لبنانية في الجنوب والبقاع، وتبنّى « جيشه » تنفيذ غارات مكثّفة على مناطق في لبنان.

وفي الجنوب، نفّذت طائرات الاحتلال غارات على شكل أحزمة نارية في منطقتي صور والنبطية. واستهدفت الغارات قرى أقضية صور والنبطية وبنت جبيل والزهراني ومرتفعات إقليم التفاح، بحسب ما أوردته قناة الميادين.

وبحسب ما ذكرته الوكالة الإخبارية الرسمية في لبنان، زاد عدد الغارات التي استهدفت مناطق الجنوب وحده على 80 غارة خلال نصف ساعة فقط.

تأتي هذه الاعتداءات الصهيونية المتواصلة على القرى والبلدات اللبنانية، والتي تصاعدت بصورة خاصة خلال الأيام الأخيرة، بعد ارتكاب الاحتلال مجزرةً في الضاحية الجنوبية، الجمعة، عبر استهدافه مبنى سكنياً في منطقة مكتظة في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأسفر هذا العدوان عن استشهاد 51 شخصاً، بحسب الحصيلة الأخيرة التي أعلنتها وزارة الصحة اللبنانية. كما ارتقى القائدين في حزب الله إبراهيم عقيل وأحمد وهبي.

وقبل ذلك، ارتكب الاحتلال مجزرةً إلكترونية يومي الثلاثاء والأربعاء عبر تفجيره أجهزة « البيجر » وأجهزة الاتصال اللاسلكي، راح ضحيتها 37 شهيداً و2931 جريحاً.

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