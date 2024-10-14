لبنان: بالصواريخ والقذائف المدفعية.. المقاومة تستهدف قوات الاحتلال عند الحدود

تواصل المقاومة الإسلامية في لبنان، وإلى جانب استهدافها عمق كيان الاحتلال الصهيوني بالصواريخ والمسيّرات، تنفيذ العمليات تصدياً لمحاولات تسلل « جيش » الاحتلال عند الحدود.
وقد استهدفت المقاومة الإسلامية عند الساعة 3:40، من فجر اليوم الاثنين، تحركات لقوات الاحتلال في منطقة اللبونة بصلية صاروخية.
وفي المنطقة نفسها، كان المجاهدون قد استهدفوا تجمعاً لقوات الاحتلال بصلية صاروخية، عند الساعة 01:05 فجراً.
وأثناء محاولة تسلل قوة مشاة في « جيش » الاحتلال إلى الأراضي اللبنانية من جهة بلدة مركبا استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:15 بقذائف المدفعية.
وفي عمليتين منفصلتين، الأولى عند الساعة 1:15، والثانية عند الساعة 2:00 فجراً، استهدفت المقاومة تجمعاً لقوات الاحتلال في خلة وردة بصلية صاروخية.
وأكدت المقاومة، في بياناتها، أنّ هذه العمليات تأتي دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعاً عن لبنان.
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