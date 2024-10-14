لبنان: بالصواريخ والقذائف المدفعية.. المقاومة تستهدف قوات الاحتلال عند الحدود



تواصل المقاومة الإسلامية في لبنان، وإلى جانب استهدافها عمق كيان الاحتلال الصهيوني بالصواريخ والمسيّرات، تنفيذ العمليات تصدياً لمحاولات تسلل « جيش » الاحتلال عند الحدود.

وقد استهدفت المقاومة الإسلامية عند الساعة 3:40، من فجر اليوم الاثنين، تحركات لقوات الاحتلال في منطقة اللبونة بصلية صاروخية.

وفي المنطقة نفسها، كان المجاهدون قد استهدفوا تجمعاً لقوات الاحتلال بصلية صاروخية، عند الساعة 01:05 فجراً.

وأثناء محاولة تسلل قوة مشاة في « جيش » الاحتلال إلى الأراضي اللبنانية من جهة بلدة مركبا استهدفها ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:15 بقذائف المدفعية.

وفي عمليتين منفصلتين، الأولى عند الساعة 1:15، والثانية عند الساعة 2:00 فجراً، استهدفت المقاومة تجمعاً لقوات الاحتلال في خلة وردة بصلية صاروخية.

وأكدت المقاومة، في بياناتها، أنّ هذه العمليات تأتي دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعاً عن لبنان.

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