لبنان: غارات للاحتلال على الضاحية الجنوبية فجر اليوم

استهدفت عشر غارات للاحتلال الصهيوني الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت فجر اليوم الجمعة، وفق الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.

وقالت الوكالة إن القصف العنيف أسفر عن دمار هائل في المناطق المستهدفة، حيث سويت عشرات المباني بالأرض، حسب وكالة «فرانس برس».

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في آخر تقرير لها، ارتفاع عدد شهداء العدوان الصهيوني على البلاد إلى 2867 شهيدا و 13047 جريحا.

وأشارت إلى أن غارات العدو الغاشم أدت يوم الأربعاء إلى استشهاد 45 شخصا، وإصابة 110 آخرين.

كلمات البحث :احتلال;الضاحية الجنوبية;غارات;لبنان