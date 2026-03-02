لبنان: قصف واسع على الضاحية الجنوبية لبيروت والجنوب

شنّ الاحتلال الصهيوني فجر اليوم الاثنين، عدواناً واسعاً على لبنان، مستهدفاً الضاحية الجنوبية لبيروت وبلدات في الجنوب.

في الضاحية الجنوبية للعاصمة، استهدفت الغارات الصهيونية أحياء الجاموس وحارة حريك وقرب مطار بيروت.

وفي الجنوب، استهدفت الاعتداءات الصهيونية مناطق سكنية، حيث استهدفت الغارات بلدات الشهابية والسلطانية، وأيضاً عدشيت وحاروف وتول والكفور.

كما أطلقت طائرة أباتشي للاحتلال النار على بلدة يارون، فيما تتعرّض المنطقة الحدودية لقصف مدفعي صهيوني عنيف.

