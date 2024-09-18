لبنان: 14 شهيدا وأكثر من 450 إصابة جراء تفجيرات أجهزة الاتصال اللاسلكي اليوم

انفجر عدد من الاجهزة اللاسلكية اليوم الأربعاء، في أيدي حامليها في بيروت وعدد من المناطق اللبنانية.

وهرعت طواقم الإسعاف في نقل المصابين الى المستشفيات، فيما عملت طواقم الدفاع المدني على إخماد الحرائق التي اندلعت نتيجة الانفجارات.

واعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية في “تحديث ثان لحصيلة موجة التفجيرات العدوانية التي طالت أجهزة لاسلكية بعد ظهر اليوم الأربعاء، وفيها أن 14 شخصا قد استشهدوا وأصيب أكثر من 450 شخصا بجروح”.

وأعلنت المديرية العامة للدفاع المدني أن “عناصرها تعمل على إخماد حرائق اندلعت داخل منازل وسيارات ومحلات في البقاع والجنوب وجبل لبنان والضاحية الجنوبية”.

ولفتت إلى أن “سيارات الإسعاف التابعة لها تعمل على نقل الجرحى إلى المستشفيات، نتيجة الحادث الأمني الذي طال مناطق لبنانية عدة » .

وقد تزامنت التفجيرات مع تحليق الطيران الصهيوني المسير فوق بيروت والضواحي.

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