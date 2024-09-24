لبنان: 558 شهيداً وأكثر من 1800 جريح في العدوان المستمر

ارتفعت حصيلة الشهداء الذين ارتقوا في العدوان المتواصل، منذ صباح الاثنين، على لبنان، لتصل إلى 558 شهيداً، و1835 جريحاً، بحسب ما أفاد وزير الصحة اللبناني، فراس الأبيض، في مؤتمرٍ صحافي عقده اليوم الثلاثاء.

وكشف الأبيض عن وجود شهداء وجرحى من طواقم الإسعاف والهيئات الصحية، مُشدّداً على أنّهم استهدفوا من جرّاء « توحش العدو الصهيوني ».

وأفادت قناة الميادين بتسجيل أكثر من ألف غارة للاحتلال استهدفت جنوبي البلاد مع استمرار العدوان الواسع والمكثّف منذ صباح الاثنين.

وشملت الاعتداءات، بحسب المصدر ذاته، بلدات قانا، وعين بعال، والعاقبية، والسلطانية، وصديقين، وجبال البطم، ودبعال، ومركبا، وعربصاليم، وعيتيت، ومعركة، والنبطية الفوقا، كما استهدف طيران الاحتلال الجسر الفاصل بين منطقتي جزين ومرجعيون في الجنوب.

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