لبنان: 95 شهيداً خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في تقريرها الإحصائي اليومي، استشهاد 95 شخصاً وإصابة 172 بجروح، خلال الساعات الـ24 الماضية، في إثر عدوان الاحتلال على بلدات وقرى في جنوبي لبنان والنبطبة والبقاع وبعلبك الهرمل وضاحية العاصمة بيروت.

وقالت إنّ غارات الاحتلال على محافظة بعلبك الهرمل أدت إلى استشهاد 16 شخصاً، وإصابة 48 بجروح.

وفي محافظة الجنوب، استشهد 52 شخصاً وأصيب 43 بجروح، أما في محافظة النبطية، استُشهد 16 شخصاً وأُصيب 55 بجروح.

وشن الاحتلال الصهيوني سلسلة غارات طالت عدّة مناطق لبنانية.

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