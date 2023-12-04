للمرة الرابعة.. انقطاع الاتصالات عن كامل قطاع غزة

أعلنت « شركة الاتصالات الفلسطينية وجوال »، مساء الإثنين، عن انقطاع خدمات الاتصال (الثابت والمحمول والإنترنت)، عن عموم قطاع غزة.

وذكرت الشركة في بيان: « نأسف للإعلان عن انقطاع كامل لكافة خدمات الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة، وذلك بسبب تعرض المسارات الرئيسية والتي تم إعادة وصلها سابقاً للفصل مرة اخرى ».

وخلال وقت سابق اليوم، تعرضت خدمات الاتصالات للانقطاع عن مدينة غزة وشمال القطاع بسبب القصف المتواصل، والذي أثر على مسارات الخطوط الرئيسة، قبل الإعلان لاحقا عن انقطاع الخدمة عن كامل القطاع.

وفي بيان منفصل مساء اليوم، قالت شركة أوريدو فلسطين، المزودة لخدمات الهاتف المحمول في الضفة الغربية وغزة، إن انقطاعا طرأ على خدماتها بالكامل عن قطاع غزة.

وأضافت في بيان: « مع استمرار العدوان على قطاع غزة الحبيب.. فقد تكرر اليوم قطع الخطوط الرئيسية المغذية لشركات الاتصالات والإنترنت في القطاع، مما أدى لتوقف كامل خدماتنا هناك ».

وهذه المرة الرابعة التي يتعرض فيها قطاع غزة لانقطاع خدمات الاتصالات بالكامل، خلال الحرب الصهيونية المتواصلة منذ قرابة شهرين.

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