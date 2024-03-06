لندن: مقتل بحارين اثنين بصواريخ حوثية « استهدفت الشحن الدولي »

أعلنت السفارة البريطانية لدى اليمن، مساء الأربعاء، مقتل ما لا يقل عن بحارين اثنين، بصواريخ للحوثيين « استهدفت الشحن الدولي ».

وقالت السفارة في بيان عبر منصة إكس إنه « توفي ما لا يقل عن بحارين اثنين بريئين.. كانت هذه هي النتيجة المحزنة والمتوقعة لإطلاق الحوثيين الصواريخ المتهورة على الشحن الدولي ».

ومخاطبة الحوثيين، أضافت السفارة: « يجب أن يتوقفوا »، دون تحديد تفاصيل عن مكان استهداف البحارة أو جنسياتهم أو هوية سفينتهم.

وهذه المرة الأولى التي يتم الإعلان فيها عن سقوط قتلى من البحارة، منذ بدء عمليات الحوثيين ضد السفن المتجهة إلى إسرائيل في البحر الأحمر وخليج عدن في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023.

وفي وقت سابق من الأربعاء، أعلنت شركة « أمبري » البريطانية للأمن البحري، تعرض سفينة الشحن « ترو كونفيدنس » قبالة خليج عدن، لهجوم صاروخي أدى لترك بعض أفراد طاقمها السفينة وفقدان آخرين.

من جهتها، أعلنت جماعة « الحوثي » اليمنية، مساء الأربعاء، شن الولايات المتحدة وبريطانيا غارتين جويتين على مطار الحديدة الدولي غرب البلاد.

وقالت قناة « المسيرة » الناطقة باسم الحوثيين عبر تليغرام: « غارتان لطائرات العدوان الأمريكي البريطاني على مطار الحديدة الدولي ».

ولم تقدم القناة تفاصيل أخرى عن الغارتين وما إذا نجم عنهما خسائر بشرية أو أضرار مادية، فيما لم يصدر إعلان بالخصوص عن الجانبين الأمريكي أو البريطاني .

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