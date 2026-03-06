ليبيا: تحديد هويات 3 مشتبه بهم في واقعة اغتيال سيف الاسلام القذافي

أعلن مكتب النائب العام الليبي، في بيان له، أن التحقيقات الجارية في واقعة قتل المواطن سيف الإسلام القذافي أسفرت عن تحديد هويات ثلاثة مشتبهين، حيث أصدرت النيابة العامة أوامر بضبطهم وإحضارهم لاستكمال إجراءات التحقيق.

وأوضح البيان أن المشتبهين ترصّدوا للمجني عليه بالقرب من محل إقامته، قبل أن يتسوروا جدار مسكنه ويحاصروه داخل فناء المنزل، ثم يطلقوا عليه وابلاً من الأعيرة النارية من أسلحة رشاشة، ما أدى إلى إصابته بعدة طلقات أودت بحياته.

وبيّن مكتب النائب العام أن المحققين انتقلوا إلى مكان الواقعة، حيث جرت مناظرة جثمان المجني عليه وتوثيق مواضع الإصابات، إلى جانب معاينة مسرح الجريمة وتسجيل الآثار والأدلة المادية، والاستماع إلى إفادات الشهود الذين توافرت لديهم معلومات حول الحادثة وملابساتها.

وأضاف البيان أن فريق الدعم الفني تولّى تتبع نشاط المشتبهين وتحركاتهم قبل ارتكاب الجريمة وبعدها، وتحليل الدلائل والقرائن المستخلصة من معاينة الأماكن المرتبطة بمسرح الجريمة، ما مكّن من تحديد مكان اجتماعهم وزمان توجههم إلى موقع الواقعة، إلى جانب تحديد المركبات التي استخدموها والطريق الذي سلكوه.

وأشار البيان إلى أن نتائج التحليل الفني للأدلة قادت إلى تحديد هويات ثلاثة مشتبهين في ارتكاب الواقعة، لتصدر النيابة العامة أوامر بضبطهم وإحضارهم تمهيدًا لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

