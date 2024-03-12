مئات المستعمرين يقتحمون «الأقصى»

اقتحم مستعمرون، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت وكالة وفا الفلسطينية الرسمية، بأن مئات المستعمرين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، وبحماية شرطة الاحتلال، وسط إجراءات وقيود مشددة على دخول المصلين.

واقتحم يوم أمس 275 مستعمرا الأقصى، بحجة الاحتفاء بمطلع الشهر العبري، وبدعوة من جماعات الهيكل المزعوم، والتي شددت على ضرورة تكثيف الاقتحامات، في شهر رمضان.

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