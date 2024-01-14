مائة يوم من الحرب: عدد الشهداء يقترب من 24 ألف والجرحى أكثر من 60 ألف

دخلت الحرب الصهيونية على قطاع غزة يومها المائة، في ظل مواصلة طائرات الاحتلال غاراتها على مختلف مناطق قطاع غزة مخلفة العشرات من الشهداء ومئات الجرحى.

وارتكب الاحتلال الصهيوني 12 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 135 شهيدا و 312 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ولا تزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

وارتفعت حصيلة العدوان الصهيوني الى 23843 شهيدا و60317 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

واستشهد 9 من مرضى السرطان والجرحى الفلسطينيين، الذين أُحضروا للعلاج في تركيا بسبب وصولهم متأخرين وانتظارهم الموافقة المصرية للسفر عبر معبر رفح وانقطاعهم عن العلاج اللازم لفترة طويلة، وفق ما أعلنته وكالة معا الاخبارية الفلسطينية.

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