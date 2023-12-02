ماكرون: تدمير حماس هدف غير واقعي ذلك يعني حرباً مدتها 10 سنوات

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في كلمة له على هامش قمة المناخ المنعقدة في دبي اليوم السبت، إن تدمير حركة حماس هدف « إسرائيلي » غير واقعي، لأن ذلك يقود إلى حرب تمتد عشر سنوات .

وأضاف ماكرون ، « إنه قلق للغاية بشأن تجدد الحرب في قطاع غزة »، وأضاف أنه سيأتي إلى قطر للمساعدة في تجديد وقف إطلاق النار الذي سيسمح بالإفراج عن المختطفين.

ودعا ماكرون الكيان الصهيوني إلى « توضيح أهدافها ضد حماس »، وأشار إلى الهدف المعلن المتمثل في « التدمير الكامل لحماس غير ممكن وغير واقعي متسائلا: « هل يعتقد أحد أن هذا ممكن؟ مثل هذه الحرب ستستمر عقدًا من الزمن ».

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