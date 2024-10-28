ماكرون في زيارة إلى المغرب لثلاثة أيام

يتوجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الإثنين، إلى المغرب في زيارة دولة تستغرق ثلاثة أيام وتهدف إلى إضفاء زخم جديد على العلاقات الثنائية بعد ثلاث سنوات من تأزمها. وفي محور النقاشات مكافحة الهجرة غير النظامية، وهي نقطة خلاف بين البلدين، فضلا عن ملف الصحراء الغربية.

وقال قصر الإليزيه إن الزيارة التي تأتي بعد دعوة في نهاية سبتمبر من الملك محمد السادس « تهدف إلى طرح رؤية جديدة للسنوات الثلاثين المقبلة » في العلاقات الفرنسية المغربية.

من جهتها، قالت وزارة القصور الملكية إن البلدين اللذين يتمتعان بـ »شراكة راسخة وقوية »، لديهما « إرادة مشتركة » في « توطيد الروابط » التي تجمعهما.

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