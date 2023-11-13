مجزرة جديدة في مخيم جباليا.. عشرات الشهداء بغارات صهيونية على منطقة سكنية

استشهد وأصيب عشرات المواطنين، مساء اليوم الإثنين، في قصف صهيوني على مخيم جباليا، شمال قطاع غزة.

وأفادت وكالة وفا الاخبارية الفلسطينية بأن طواقم الإنقاذ ومواطنين انتشلوا 31 شهيدا وعددا من الإصابات، جراء قصف طائرات الاحتلال لـ 12 منزلا في منطقة نادي خدمات جباليا، شمال القطاع.

يذكر أن عدد الشهداء في قطاع غزة جراء العدوان الصهيوني المتواصل منذ 38 يوما، وصل حتى يوم أمس إلى 11180 شهيدا، بينهم 4609 أطفال، و3100 امرأة، و678 مسنا، إضافة إلى 3250 مواطنا ما زالوا مفقودين أو تحت الأنقاض، بينهم 1700 طفل، بحسب ما ذكرته وزارة الصحة.

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