مجلس الأمن القومي الإيراني: واشنطن أُجبرت على القبول بخطة من 10 بنود طرحناها

أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني مساء الثلاثاء، أن إيران، بدعم جبهة المقاومة في لبنان والعراق واليمن وفلسطين المحتلة، « حققت نصراً عظيماً خلال الـ40 يوماً الماضية في مواجهة الولايات المتحدة و »تل أبيب »، بعد فشل القوات الأمريكية والصهيونية في تحقيق أهدافهما العسكرية وفرض السيطرة على إيران »، مؤكداً أن الضربات القاسية التي وجهت للعدو ستظل راسخة في الذاكرة التاريخية للبشرية.

وتوجه إلى أبناء الشعب الإيراني معلناً النصر قائلاً: « نُحيطكم علماً بأن العدو، في حربه الجائرة وغير القانونية والإجرامية ضد الشعب الإيراني، قد مُني بهزيمة تاريخية ساحقة لا يمكن إنكارها ».

وأوضح البيان أن « العدو ظن عند إشعال هذه الحرب الظالمة أنه سيتمكن بسرعة من شل القدرات الصاروخية والطائرات المسيّرة الإيرانية وفرض الاستسلام، وأن بإمكانه تقسيم إيران ونهب ثرواتها وترك شعبها غارقاً في الفوضى ».

وأكمل أن « مجاهدي إيران، مستلهمين العزم من إيمانهم ونهج سيد الشهداء، وجهوا درساً تاريخياً حاسماً للعدو، فارضين واقعاً ينهي طموحاته العدوانية ويُذيقه مرارة الهزيمة أمام إرادة الشعب الإيراني ».

وأشار المجلس إلى أن « إيران وجبهة المقاومة خاضوا واحدة من أعنف الحروب المركّبة في التاريخ، ونجحوا في خلال هذه المواجهة في تحقيق جميع أهدافهم حيث تم تدمير القسم الأكبر من القدرات العسكرية الأمريكية في المنطقة، وإلحاق خسائر جسيمة في بنيتها التحتية وإمكاناتها، إلى جانب توجيه ضربات موجعة داخل الأراضي المحتلة، ما ضيّق الخناق على العدو في جميع الجبهات ».

ولفت البيان إلى أن العدو، بعد نحو 10 أيام من اندلاع الحرب، « أدرك عجزه التام عن تحقيق النصر، ولجأ عبر قنوات متعددة إلى طلب التواصل مع إيران والسعي لوقف إطلاق النار ».

