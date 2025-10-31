مجلس الأمن يصوت لصالح خطة المغرب للحكم الذاتي في الصحراء الغربية

صوت مجلس الأمن، اليوم الجمعة، على مشروع قرار ينص على أن « تتمتع الصحراء الغربية بحكم ذاتي تحت سيادة المغرب »، ودعا جميع الأطراف إلى « الانخراط في مفاوضات بناء على خطة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب لأول مرة إلى الأمم المتحدة عام 2007″.

وأحجمت روسيا والصين وباكستان عن التصويت، بينما لم تصوت الجزائر.

وصوت أعضاء المجلس الأحد عشر المتبقون لصالح القرار، الذي جدد أيضا ولاية قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الصحراء الغربية لمدة عام واحد.

وكان المجلس قد أرجأ جلسة التصويت التي كانت مقررة أمس الخميس، والمتعلقة بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية (المينورسو)، والتي تنتهي رسميا يوم الجمعة.

