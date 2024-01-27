مجلس الأمن يعقد اجتماعا طارئا بطلب من الجزائر

يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا يوم الأربعاء 31 جانفي 2024، بطلب من الجزائر، بعد قرار محكمة العدل الدولية بشأن الحرب في غزة الذي فرضت فيه تدابير مؤقتة على تل أبيب.

وقال بيان لوزارة الخارجية الجزائرية، إنه بتوجيه من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قدمت البعثة الدائمة للجزائر بالأمم المتحدة، طلبا لعقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي في أقرب الآجال، بهدف « إعطاء صيغة تنفيذية » لقرارات محكمة العدل الدولية المفروضة على الاحتلال.

وأضاف بيان الخارجية الجزائرية أن « الجزائر تعتبر الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية « يعلن بداية نهاية حقبة الإفلات من العقاب التي لطالما استغلها الاحتلال الصهيوني ليطلق العنان لنفسه لاضطهاد الشعب الفلسطيني وقمع كافة حقوقه المشروعة ».

تجدر الإشارة إلى أنه منذ مطلع جانفي الجاري تشغل الجزائر عضوية غير دائمة بمجلس الأمن الدولي لعامين.

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