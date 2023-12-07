مجلس الشيوخ الأمريكي يعارض حزمة مساعدات عسكرية لتل أبيب بقيمة 14 مليار دولار

تعثرت حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 14 مليار دولار لتل أبيب بسبب تصويت في مجلس الشيوخ في واشنطن. ومن المرجح أن يتم طرح مشروع القانون للتصويت مرة أخرى في مجلس الشيوخ في المستقبل القريب، على الرغم من أنه من غير المعروف متى، حيث لم يتبق أمام مجلس الشيوخ سوى أسبوع تشريعي واحد قبل نهاية العام.

وتندرج المساعدات المقدمة لتل أبيب ضمن حزمة مساعدات أمنية أكبر يحاول البيت الأبيض الترويج لها، وتبلغ قيمتها 111 مليار دولار، يخصص جزء كبير منها لمساعدة أوكرانيا.

كما صوت السيناتور بيرني ساندرز ضد الموافقة على حزمة المساعدات، بحجة أن الولايات المتحدة يجب ألا تستمر في السماح بسلوك تل أبيب في قطاع غزة والضفة الغربية.

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