مجلس النواب الأمريكي يصوت على مساعدات بقيمة 17.6 مليار دولار للاحتلال

أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون أن المجلس سيصوت الأسبوع المقبل على مشروع قانون مستقل لتقديم مساعدات للاحتلال الصهيوني دون أي تخفيضات تعويضية في الإنفاق.

وطرح جونسون حزمة مساعدات للاحتلال الصهيوني بقيمة 14.3 مليار دولار العام الماضي تضمنت تخفيضات تمويل حزبية لمصلحة الضرائب عارضها الديمقراطيون الآن، ويخطط رئيس مجلس النواب لنقل مشروع قانون للاحتلال بقيمة 17.6 مليار دولار دون أي تعويضات، مما يزيد الضغط على الديمقراطيين لدعمه.

ويعتبر هذا الإعلان بمثابة تغيير جذري لرئيس مجلس النواب في الوقت الذي يستعد فيه مجلس الشيوخ للكشف عن اتفاقه الحدودي الذي طال انتظاره وسياسة المساعدات الخارجية.

وفي رسالته « زملائي الأعزاء » إلى المشرعين، هاجم جونسون أعضاء مجلس الشيوخ لاستبعاده ومجلس النواب من المفاوضات بين الحزبين بشأن اتفاق أمن الحدود، والذي من المتوقع أن يقترن بمساعدة إسرائيل وأوكرانيا وتايوان.

وكتب جونسون: « في حين يبدو أن مجلس الشيوخ يستعد لإصدار نص الحزمة التكميلية أخيرا بعد أشهر من المفاوضات خلف الأبواب المغلقة، فإن قيادتهم تدرك أنه من خلال الفشل في إشراك مجلس النواب في مفاوضاتهم، فقد قضوا على القدرة على النظر بسرعة في أي تشريع ».

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