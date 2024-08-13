مجلس النواب الليبي يقرر إنهاء ولاية حكومة الدبيبة ووقف العمل باتفاق جنيف السياسي

أعلن مجلس النواب الليبي، مساء يوم الثلاثاء، وقف العمل باتفاق جنيف السياسي.

وفي وقت سابق، صوت مجلس النواب الليبي لصالح سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا وإعادة صفة القائد الأعلى للجيش الليبي لرئاسته.

وقال المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق في بيان إن « مجلس النواب صوت في جلسته الرسمية يوم الثلاثاء بالإجماع على إنهاء ولاية السلطة التنفيذية التي جاءت بالمرحلة التمهيدية ».

وبتصويته اليوم اعتبر مجلس النواب وفق بليحق أن « حكومة أسامة حماد هي الحكومة الشرعية حتى اختيار حكومة موحدة ».

واعتبر مجلس النواب أن « القائد الأعلى للجيش هو رئيس مجلس النواب كما جاء بالإعلان الدستوري وقرار مجلس النواب بالخصوص ».

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