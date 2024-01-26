محكمة العدل الدولية تطالب تل أبيب باتخاذ كافة الإجراءات لمنع «الإبادة الجماعية» في غزة

طالبت محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة، تل أبيب باتخاذ كافة الإجراءات لمنع « الإبادة الجماعية » في غزة، مؤكدة أنه لا يمكن قبول طلب تل أبيب برد الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا.

وفرضت المحكمة على الكيان الصهيوني الإجراءات المؤقتة التالية وفقا لالتزاماتها باتفاقية « الإبادة الجماعية » على تل أبيب أن تتخذ الإجراءات لمنع جميع الأفعال بما فيها القتل والتسبب بالضرر البدني وبالظروف التي تؤثر على الحياة والدمار المادي.

وطالبت المحكمة باتخاذ التدابير اللازمة لتقديم الخدمات والمساعدات الإنسانية فورا وتحسين الظروف الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون في غزة مع اتخاذ إجراءات فورية للتأكد من منع تدمير الأدلة حول مزاعم ارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

يذكر أن الحكم لا يركز على الاتهام الأساسي في القضية أي الإبادة الجماعية، ولكن على التدخل العاجل الذي سعت إليه جنوب إفريقيا.

ومن بين الإجراءات التي طلبتها جنوب إفريقيا الوقف الفوري للحملة العسكرية الصهيونية على قطاع غزة، والتي شنتها ردا على الهجوم « حماس » في 7 أكتوبر.

من جهتها، أكدت هيئة البث الصهيوني أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طلب من الوزراء عدم التعقيب على قرار محكمة العدل الدولية.

في حين رد نتنياهو على القرار قائلا إن تل أبيب تخوض « حربا عادلة لا مثيل لها »، وإن التزام تل أبيب بالقانون الدولي « لا يتزعزع »، وفق زعمه.

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