محكمة تركية تقرر حبس 15 متهما بقضية تجسس لصالح « الموساد »

قررت محكمة تركية اليوم الجمعة، حبس 15 شخصًا رسميًا وترحيل 8 آخرين يشتبه في صلتهم بجهاز المخابرات الصهيوني « الموساد » واستهداف الفلسطينيين الذين يعيشون في البلاد.

واعتقلت السلطات التركية 34 شخصًا، في وقت سابق من هذا الأسبوع، بعد أن حذرت تل أبيب من « عواقب وخيمة » إذا حاولت مطاردة أعضاء حركة « حماس » الذين يعيشون خارج الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك تركيا.

وداهمت الشرطة مواقع في ثمانية أقاليم للقبض على المشتبه بهم، في إطار التحقيق الذي تجريه وكالة المخابرات التركية ومكتب مكافحة الإرهاب التابع للمدعي العام في إسطنبول.

وقالت وكالة « الأناضول » الرسمية، إن محكمة صلح الجزاء في إسطنبول، قررت حبس 15 شخصًا من بين 34 مشتبها فيهم بقضية التجسس على أجانب مقيمين في تركيا لصالح « الموساد ».

كما قررت المحكمة إطلاق سراح 11 بشرط الرقابة القضائية، وأحالت 8 مشتبه فيهم إلى إدارة الهجرة تمهيدًا لترحيلهم من تركيا.

وقالت الوكالة إنه « في إطار تحقيقات كل من شعبة مكافحة الإرهاب في إسطنبول والاستخبارات التركية، تم الحصول على معلومات تفيد بنية الموساد القيام بأنشطة من قبيل المراقبة والتعقب والاعتداء والاختطاف ضد الرعايا الأجانب المقيمين في تركيا لأسباب إنسانية ».

وأوضحت أنه « تبيّن للسلطات الأمنية التركية أن عملاء الموساد تواصلوا مع المشتبه فيهم عن طريق حسابات التواصل الاجتماعي. وعلى إثر ذلك أطلقت عملية لتوقيفهم ».

وتم في العملية « مصادرة 134 ألفا و830 يورو، و23 ألفا و680 دولارًا، ومبالغ أخرى بعملات مختلفة، ومسدس غير مرخص وذخائر ومعدات رقمية ».

كلمات البحث :تجسس;حبس;محكمة تركية;موساد