مسؤولون: مستشفى الشفاء يتعرض للإبادة والاحتلال يسرق الجثث

اتهم رئيس قسم الحروق بمستشفى الشفاء بـغزة أحمد مفيد المخللاتي في تصريح لقناة الجزيرة اليوم الجمعة، قوات الاحتلال الصهيوني بسرقة عدد من الجثث من داخل المجمع الطبي، الذي أكد مديره محمد أبو سلمية أن كل من فيه يتعرض لإبادة جماعية.

وقال المخللاتي إن أغلب الجرحى والمرضى في قسم العناية المركزة الذين كانوا يعتمدون على التنفس الصناعي توفوا لانقطاع الأكسجين والوقود. وأضاف أن هناك 36 طفلا خدجا يعانون من الأمراض لعدم توفر المياه والأدوية.

وأضاف المخللاتي أن الاحتلال اقتحم مبنيين داخل المجمع، والدبابات لا تزال موجودة، مشيرا إلى أن الوضع العام غير آمن، ولا يمكن إجراء عمليات لعدم توفر الكهرباء، كما أن الطعام الذي وصل لا يكفي إلا لنحو 40% من الموجودين داخل المستشفى.

من جهته، قال رئيس قسم جراحة العظام بمستشفى الشفاء عدنان البرش إن هناك أكثر من 200 جريح في قسم العظام معرضون للموت.

وأضاف البرش للجزيرة أن كل من في المستشفى مهددون بالموت، بسبب نقص الدواء والماء والغذاء واستمرار حصار قوات الاحتلال.

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