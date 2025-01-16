مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى

اقتحم عشرات المستعمرين، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الصهيونية.

وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستعمرين اقتحموا المسجد الأقصى، على شكل مجموعات متتالية، من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته.

وأضافت المصادر ذاتها، أن شرطة الاحتلال كثفت وجودها عند أبواب المسجد الأقصى، وفي محيط البلدة القديمة، وعرقلت دخول المصلين إلى المسجد.

ومنذ بدء العدوان الصهيوني الشامل على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، في أكتوبر 2023، شددت قوات الاحتلال إجراءاتها عند أبواب المسجد الأقصى، ومداخل البلدة القديمة.

يذكر أن عصابات المستعمرين الإرهابيين قد اقتحموا المسجد الأقصى خلال العام الماضي 256 مرة، حسب ما ورد في تقرير محافظة القدس.

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