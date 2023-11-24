مصر: إطلاق سراح 12 تايلانديا من غزة مع 13 محتجزا صهيونيا

أعلن رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية ضياء رشوان، اليوم الجمعة، إطلاق سراح 12 مواطنا تايلانديا من غزة مع 13 محتجزا صهيونيا.

وذكر رئيس وزراء تايلاند عبر مواقع التواصل الاجتماعي: « تلقينا تأكيدا بإطلاق سراح 12 عاملا تايلانديا كانوا محتجزين في غزة ».

وكانت هيئة للاستعلامات قد ذكرت أن مصر تستعد لاستقبال عدد من الصهاينة الذين ستفرج عنهم حركة حماس في إطار هدنة واتفاق لتبادل الرهائن تم الاتفاق عليه مع تل أبيب بوساطة مصرية وقطرية.

وذكرت الهيئة: « الجهود المصرية المكثفة أسفرت عن إطلاق سراح 12 من رعايا تايلاند بالإضافة إلى 13 من المحتجزين الصهاينة لدى حماس ومن بينهم نساء وأطفال ».

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