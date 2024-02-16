مصر تبني منطقة عازلة قرب حدودها مع غزة

أظهرت صور التقطتها الأقمار الصناعية التابعة لشركة « ماكسار تكنولوجيز » أن مصر تقوم ببناء منطقة عازلة ضخمة بعرض أكثر من ميلين، وجدار على طول حدودها مع غزة.

ووفقا للصور التي تم التقاطها في الأيام الخمسة الماضية، قامت جرافات بتجريف جزء كبير من الأراضي المصرية بين الطريق وحدود غزة من أجل إقامة المنطقة العازلة، والتي تمتد من نهاية حدود غزة إلى البحر الأبيض المتوسط.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين مصريين ومحللين أمنيين قولهم إن هذه « المنطقة العازلة المسيَّجة » يتم تشييدها في ظل المخاوف من أن يؤدي التوغل العسكري الإسرائيلي جنوب قطاع غزة إلى تدفق « سيل من اللاجئين ».

وقال مسؤولون مصريون للصحيفة إن هذه المساحة المسيَّجة أو « المخيم » يمكنه « استيعاب أكثر من 100 ألف شخص »، مشيرين إلى أنه محاط بجدران خرسانية وبعيد عن أي تجمعات سكنية للمصريين، حيث سيتم وضع خيم في هذه المساحة.

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