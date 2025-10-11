مصر تستعد لاستقبال ترامب وقادة العالم لتوقيع اتفاق وقف الحرب فى غـ.زة

استعرض كبار الدبلوماسيين في الولايات المتحدة ومصر الاستعدادات للقمة في شرم الشيخ، التي ستجمع رئيسي البلدين مع زعماء آخرين لمناقشة تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان مساء اليوم السبت، إن من المتوقع أن يرأس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي القمة، دون الإشارة إلى موعد انعقادها.

وفي اتصال هاتفي، ناقش وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره الأمريكي ماركو روبيو ترتيبات « قمة شرم الشيخ التى ستعقد برئاسة مشتركة بين الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس دونالد ترامب ».

وقالت الخارجية المصرية في بيان السبت إن عبد العاطي وروبيو بحثا الجمعة « المشاركات الدولية في قمة شرم الشيخ » بدون الإشارة إلى موعد محدد لها.

ويشارك في القمة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز.

