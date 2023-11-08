مصر تُرسل الدفعة السادسة عشر للمساعدات الفلسطينية لغزة

قال رئيس فرع الهلال الاحمر بشمال سيناء خالد زايد إن الهلال الاحمر أعد اليوم القافلة السادسة عشر للمساعدات الفلسطينية وجري ارسالها صباح اليوم الى معبر العوجا التجاري بوسط سيناء لإعادة ادخالها الى قطاع غزة عبر معبر رفح بواقع 65 شاحنة مساعدات تحمل ادوية ومستلزمات طبية وخيام ومياه معدنية وحليب أطفال.

وأكد رئيس فرع الهلال الأحمر بشمال سيناء في تصريح لوكالة معا الفلسطينية، أن الهلال الأحمر سجل وصول 600 شاحنة تحمل 9000 طن من المساعدات مقدمة من مصر و19 دولة و14 منظمة دولية إلى غزة منذ بداية العدوان، ووصول 89 طائرة إلى العريش من 33 دولة ومنظمة محملة بـ7700 طن من المساعدات.

كما شهد معبر رفح البري أمس الثلاثاء عبور 652 من حاملي الجنسيات المزدوجة بينهم 55 كندي ومصريين ايضا ضمن العابرين من غزة الى مصر عبر معبر رفح البري.

كما وصل 15 جريحا الى الجانب المصري يرافقهم 10 مرافقين من ذويهم و4 حالات مرضية يرافقهم 3 من ذويهم كما استقبل قطاع امس 81 شاحنة مساعدات فلسطينية عبر معبر رفح الفلسطيني.

وواصلت السلطات المصرية صباح اليوم الاربعاء اعادة فتح معبر رفح البري لاستقبال جرحى قطاع غزة وحملة الجنسيات المزدوجة .

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