مصر تُرسل 40 سيارة إسعاف إلى معبر رفح استعدادا لاستقبال الفلسطينيين الجرحى

أعلنت مصادر أمنية اليوم الأربعاء، أن السلطات المصرية رفعت حالة الاستعداد القصوى اليوم لاستقبال جرحى قطاع غزة المفترض وصولهم صباح اليوم الى الجانب المصري لعلاجهم بالمستشفيات المصرية.

ويُرجح وصول 81 جريحا من ضحايا العدوان الصهيوني على القطاع، والذين تجاوزت اعداد مصابي غزه عن 25 الف مصاب أغلبهم حالات حرجه وقد تم إدخال 40 سيارة اسعاف صباح اليوم لمعبر رفح البري لاستقبال جرحى غزة الذين اوشكوا على الدخول وتم رفع درجة الاستعداد على مستوى 8 مستشفيات مصرية في شمال سيناء والقاهرة.

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