« مصلحة سجون الاحتلال » تنقل 42 أسيرا فلسطينيا إلى سجن عوفر

ذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن مصلحة السجون « تلقت قائمة بأسماء 42 أسيرا فلسطينيا سيفرج عنهم اليوم بموجب صفقة التبادل ».

وستنقل إدارة مصلحة السجون الأسرى إلى سجن عوفر قرب رام الله « تمهيدا للإفراج عنهم مساء اليوم السبت ضمن صفقة التبادل بين حركة « حماس » ودولة الاحتلال.

وستفرج الحركة في غزة عن 14 صهيونيا اليوم وتسلمهم للصليب الاحمر الدولي والهلال الأحمر الفلسطيني.

ودخلت الهدنة الإنسانية المؤقتة المحددة بأربعة أيام أمس الجمعة، بين دولة الاحتلال وحركة « حماس » حيز التنفيذ عند الساعة السابعة صباحا، وبموجبها أطلق سراح 13 إسرائيليا من النساء والأطفال، بالإضافة لعشرة تايلنديين وفلبينيا واحدا، في حين أفرجت سلطات الاحتلال عن 39 أسيرا فلسطينيا من النساء والأطفال وصلوا بيوتهم أمس في القدس والضفة الغربية.

ومن بين المحتجزين الصهاينة الذين تم تحريرهم أربعة أطفال برفقة أربعة من أفراد عائلاتهم، وخمس نساء مسنات.

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