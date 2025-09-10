مقتل الناشط الأمريكي تشارلي كيرك وترامب يأمر بتنكيس الأعلام

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقتل الناشط المحافظ تشارلي كيرك بعد تعرضه لإطلاق نار خلال فعالية في جامعة بولاية يوتا، وأمر بتنكيس الأعلام في أنحاء البلاد حدادًا على وفاته.

ويُعد كيرك، البالغ 31 عاما، من أبرز وجوه اليمين المحافظ في عهد ترامب، إذ أسس منظمة تيرنينغ بوينت يو أس آي التي لعبت دورا في تعبئة القاعدة الجمهورية بين طلاب الجامعات.

وكتب ترامب عبر منصته تروث سوشيال: « لقد مات تشارلي كيرك العظيم، بل والأسطوري أيضا. لم يفهم أحد أو يمتلك قلب الشباب في الولايات المتحدة أفضل منه ».

وأظهرت مقاطع فيديو تم التحقق منها أن كيرك كان يتحدث إلى الحضور في باحة مركز سورنسن بالجامعة، ضمن جولته المعروفة باسم العودة الأمريكية، عندما دوى صوت رصاصة أصابته في رقبته، ليسقط مضرجا بالدماء وسط ذهول مئات الطلاب. وسمع في التسجيلات صراخ الحاضرين وهم يهرعون لمغادرة المكان.

