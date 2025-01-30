مقتل حارق نسخة من القرآن الكريم بالرصاص وتوقيف 5 مشتبه بهم

اخر تحديث : 30/01/2025
من قبل | نشرت في : السياسة,حول العالم

حرق القرآن الكريم

أعلنت وسائل إعلام سويدية اليوم الخميس، أن الرجل الذي أحرق القرآن الكريم سلوان موميكا الذي أثار تحركه عام 2023 تظاهرات غاضبة في الدول الإسلامية، قُتل حين أطلق رجل النار عليه في إحدى ضواحي ستوكهولم.

من جهتها، أعلنت الشرطة السويدية، الخميس، توقيف خمسة مشتبه في قتلهم مدنّس القرآن العراقي الأصل سلوان موميكا في عملية إطلاق نار في ضاحية ستوكهولم.

وأوضحت الشرطة في بيان أنه تم استدعاؤها بعد حادث إطلاق نار مساء الأربعاء في مبنى في سودرتاليي كان يقيم فيه العراقي المسيحي في ضواحي ستوكهولم.

وعند وصول الشرطة إلى المبنى وجدت « رجلا مصابا بالرصاص جرى نقله إلى المستشفى »، قبل أن تعلن لاحقا مقتله وفتح تحقيق في جريمة قتل.


Print This Post

كلمات البحث :;;

اقرأ المزيد ...


نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.

ترك التعليق