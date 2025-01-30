مقتل حارق نسخة من القرآن الكريم بالرصاص وتوقيف 5 مشتبه بهم

أعلنت وسائل إعلام سويدية اليوم الخميس، أن الرجل الذي أحرق القرآن الكريم سلوان موميكا الذي أثار تحركه عام 2023 تظاهرات غاضبة في الدول الإسلامية، قُتل حين أطلق رجل النار عليه في إحدى ضواحي ستوكهولم.

من جهتها، أعلنت الشرطة السويدية، الخميس، توقيف خمسة مشتبه في قتلهم مدنّس القرآن العراقي الأصل سلوان موميكا في عملية إطلاق نار في ضاحية ستوكهولم.

وأوضحت الشرطة في بيان أنه تم استدعاؤها بعد حادث إطلاق نار مساء الأربعاء في مبنى في سودرتاليي كان يقيم فيه العراقي المسيحي في ضواحي ستوكهولم.

وعند وصول الشرطة إلى المبنى وجدت « رجلا مصابا بالرصاص جرى نقله إلى المستشفى »، قبل أن تعلن لاحقا مقتله وفتح تحقيق في جريمة قتل.

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