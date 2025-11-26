مقتل عنصرين من الحرس الوطني في إطلاق نار بالقرب من البيت الأبيض

قُتل عنصران من الحرس الوطني لولاية فرجينيا إثر إطلاق نار في العاصمة الأمريكية واشنطن اليوم الأربعاء، وفقًا لحاكم ولاية فرجينيا الغربية، باتريك موريسي.

ووقع إطلاق النار في وسط واشنطن بالقرب البيت الأبيض، وفقًا لمصدر مطلع على التقارير الأولية ومسؤول في إنفاذ القانون.

وأفاد مصدران من جهات إنفاذ القانون في تصريح لسي ان ان، أن عنصري الحرس الوطني تبادلا إطلاق النار مع المشتبه به بإطلاق النار عليه قبل إطلاق النار عليه، وأوضحت المصادر أن المشتبه به احتُجز ونُقل بعيدًا عن مكان الحادث.

وأفادت شرطة العاصمة، عبر منصة « إكس » (تويتر سابقًا)، أن مكان الحادث آمن، وأن أحد المشتبه بهم قيد الاحتجاز، ونصحت المواطنين بتجنب المنطقة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، في بيان، إنه تم إطلاع الرئيس دونالد ترامب على الحادث، وأضافت: « البيت الأبيض على علم بهذا الوضع المأساوي ويراقبه عن كثب ».

ومن جانبه، ذكر ترامب أن عنصرين من الحرس الوطني أصيبا « بجروح خطيرة » في الحادث، وأن مطلق النار أيضًا « بجروح بالغة » وسيدفع « ثمنًا باهظًا ».

وقال ترامب، عبر منصته « تروث سوشيال »: « الحيوان الذي أطلق النار على اثنين من أفراد الحرس الوطني، وكلاهما مصاب بجروح خطيرة، ويُنقل الآن إلى مستشفيين منفصلين، مصاب أيضًا بجروح بالغة، ولكنه سيدفع ثمنًا باهظًا على أي حال ».

