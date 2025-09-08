مقتل 5 مستوطنين في عملية إطلاق نار بالقدس واستشهاد المنفذيْن

أعلنت وسائل إعلام عبرية، عن مقتل 5 مستوطنين وإصابة 15 بينهم 7 بجروح خطيرة في حادث إطلاق نار وقع اليوم الاثنين بمدينة القدس.

وأوضحت أن إطلاق النار وقع في محطة حافلات بمستوطنة راموت في القدس، مشيرة إلى تحييد منفذيْ الهجوم.

من جهتها، قالت شرطة الاحتلال في بيان: « قبل وقت قصير تلقّت الشرطة بلاغًا عن حادثة إطلاق نار عند مفترق راموت » .

وأضافت: « نتيجة إطلاق النار، هناك عدد من المصابين في المكان، وتم تحييد المهاجمين » .

كلمات البحث :إصابة;إطلاق نار;القدس المحتلّة