مقتل 5 مدنيين بقصف هندي لكشمير ونيودلهي تتهم باكستان بمهاجمتها

قتل 5 مدنيين بينهم طفلة ليلة الجمعة، في كشمير الباكستانية بقصف مدفعي مصدره الهند، في المقابل اتهمت الهند القوات الباكستانية بشن هجمات بمسيرات وذخائر على طول الحدود الغربية الليلة الماضية وتوعدت بالرد، الأمر الذي نفته الحكومة الباكستانية وأكدت جاهزية قواتها لمواجهة الاعتداءات الهندية.

وبهذا تكون حصيلة الضحايا قد ارتفعت إلى 37 قتيلا ونحو 60 جريحا منذ الأربعاء في باكستان وكشمير الباكستانية، بحسب المصادر الرسمية.

في الأثناء، نقلت قناة الجزيرة عن مصدر في الجزء الباكستاني من إقليم كشمير أن مواقع عدة على امتداد خط الهدنة الفاصل بين شطري الإقليم شهدت اشتباكات وتبادلا لإطلاق النار خلال ساعات الليل الفائت.

وأكد مصدر أمني في إقليم البنجاب شرقي باكستان للجزيرة أن الجيش الباكستاني أسقط 6 طائرات تجسس هندية صباح اليوم الجمعة في منطقة أوكاره.

وأضاف المصدر الأمني أن الدفاعات الجوية الباكستانية تمكنت من إسقاط ما مجموعه 77 طائرة تجسس هندية منذ بدء التصعيد العسكري بين البلدين فجر الأربعاء الماضي، مشيرا إلى أن الهند عملت على محاولة شن غارات متزامنة في أكثر من موقع وإقليم داخل الأراضي الباكستانية.

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