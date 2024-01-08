مقتل 9 ضباط وجنود صهاينة وإصابة آخرين في قطاع غزة

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مانهاتن: مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين في إطلاق نار أدى إطلاق نار قرب محطة بن ستيشن في نيويورك سيتي صباح اليوم الاثنين، إلى مقتل شخص وإصابة اث ...

مقتل ضابطين فلسطينيين في غارة جوية إسرائيلية على قطاع غزة شنت القوات الإسرائيلية ليلة أمس الأربعاء، غارة جوية استهدفت سيارة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ال ...

مقتل 7 صهاينة بعملية إطلاق نار شمال القدس قُتل 7 مُستوطنين صهاينة مساء اليوم الجمعة، في عملية إطلاق نار وقعت أمام كنيس يهودي في مستو ...

مستوطنون وجنود صهاينة يقتحمون المسجد الأقصى أقدم صباح اليوم الاثنين، مجموعة من المستوطنين و مجندات في جيش الاحتلال الصهيوني على اقتحام ا ...