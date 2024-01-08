مقتل 9 ضباط وجنود صهاينة وإصابة آخرين في قطاع غزة

أعلنت مصادر صهيونية عن مقتل 9 ضباط وجنود وإصابة آخرين في هجومين منفصلين خلال معارك قطاع غزة في 24 ساعة الماضية.
كما أعلنت مصادر للاحتلال عن اصابة الممثل والمغني الصهيوني عيدان أمادي بجراح وصفت بالخطيرة.
وقالت المصادر إن أحد الهجومين انفجار ذخيرة بشاحنة أدى لمقتل وإصابة جنود والآخر قصف مبنى فيه جنود جنوبي القطاع.
وقالت المصادر الصهيونية إان « اليوم هو الأقسى على الجيش الصهيوني منذ بداية الحرب. »
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