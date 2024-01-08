مقتل 9 ضباط وجنود صهاينة وإصابة آخرين في قطاع غزة

اخر تحديث : 08/01/2024
من قبل | نشرت في : السياسة,حول العالم

جيش الاحتلال

أعلنت مصادر صهيونية عن مقتل 9 ضباط وجنود وإصابة آخرين في هجومين منفصلين خلال معارك قطاع غزة في 24 ساعة الماضية.

كما أعلنت مصادر للاحتلال عن اصابة الممثل والمغني الصهيوني عيدان أمادي بجراح وصفت بالخطيرة.

وقالت المصادر إن أحد الهجومين انفجار ذخيرة بشاحنة أدى لمقتل وإصابة جنود والآخر قصف مبنى فيه جنود جنوبي القطاع.

وقالت المصادر الصهيونية إان « اليوم هو الأقسى على الجيش الصهيوني منذ بداية الحرب. »


Print This Post

كلمات البحث :;;

اقرأ المزيد ...


نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.

ترك التعليق