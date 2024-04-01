مقررة أممية: انتهاكات تل أبيب ضد النساء والأطفال تهدف لاقتلاع شعب بأكمله من جذوره

قالت مقررة الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان في فلسطين فرانشيسكا ألبانيز إن « السياسة الاستعمارية التي ينتهجها الاحتلال الاستيطاني الصهيوني تسعى للسيطرة الكاملة على الأراضي الفلسطينية »، وإن « تقويض الحقوق الأساسية الممنهج لأطفال فلسطين هو وسيلة لاستهداف شعب بأكمله واقتلاعه من جذوره ».

وأضافت ألبانيز أن إجراءات الاحتلال وانتهاكاته في قطاع غزة كانت صادمة، وأنها لم تكن تنتظر يوما « أن تتعامل مع ما يعد جريمة إبادة جماعية في فلسطين ».

جاء ذلك في ندوة نظمها مركز جنيف الدولي للعدالة، بالتعاون مع عدة منظمات أخرى ضمن الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان الجارية حاليا في جنيف، والتي تستمر حتى الرابع من أفريل الجاري.

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