مكتب النائب العام بليبيا: «سيف القذافي» تعرض لأعيرة نارية أصابته في مقتل

أكد مكتب النائب العام في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، مقتل سيف الاسلام القذافي ابن الزعيم الراحل معمر القذافي متأثرا بإصابته بأعيرة نارية .

وأفاد المكتب أنه على أثر تلقّي بلاغ عن واقعة وفاة سيف الإسلام معمر القذافي، نفذ المحققون قرار النائب العام، الذي خوّلهم استيفاء المعلومات ، بالانتقال إلى الأماكن، وإجراء المعاينة ، وضبط الأشياء، وندب الخبراء ، وسماع الشهود وكل من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة محل البحث الابتدائي.

وأوضح مكتب النائب العام أن فريق المحققين أجرى التحقيق، انتقالاً يوم الثلاثاء 3/ 2 /2026، رفقة أطباء شرعيين ، وخبراء (أسلحة، بصمة، سموم، ومجالات متنوّعة من العلوم المرتبطة بالتحقيق)، وناظر جثمان المتوفى ، فأسفرت المناظرة عن إثبات تعرض المجني عليه لأعيرة نارية أصابته في مقتل.

وبين مكتب النائب العام أن إطار التحقيق أخد في البحث عن أدلة الدعوى وتحقيقها؛ وتعيين حلقة المشتبهين بارتكاب الجريمة؛ وإمضاء الإجراءات التي تلزم إقامة الدعوى العمومية ضدهم.

كلمات البحث :أعيرة نارية;سيف القذافي;مكتب النائب العام بليبيا