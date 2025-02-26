ملك المغرب يدعو شعبه إلى عدم القيام بشعيرة أضحية العيد لهذه السنة

دعا ملك المغرب محمد السادس في رسالة تلاها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، مساء اليوم الأربعاء خلال نشرة الأخبار الرئيسية للقناة التلفزية « الأولى »، الشعب المغربي إلى عدم القيام بشعيرة أضحية العيد لهذه السنة.

وأرجع محمد السادس سبب قراره إلى أن بلاده تواجه تحديات مناخية واقتصادية، أدت إلى تسجيل تراجع كبير في أعداد الماشية، معتبرا أن القيام بشعيرة ذبح أضحية العيد في هذه الظروف الصعبة سيلحق ضررا محققا بفئات كبيرة من أبناء الشعب، لاسيما ذوي الدخل المحدود.

وورد في نص الرسالة ما يلي: « سنقوم إن شاء الله تعالى بذبح الأضحية نيابة عن شعبنا وسيرا على سنة جدنا المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، عندما ذبح كبشين وقال: « هذا لنفسي وهذا عن أمتي ».

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