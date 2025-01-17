منذ إعلان اتفاق وقف إطلاق النار: 103 شهداء و264 جريحا في قطاع غزة

أعلنت مصادر طبية فلسطينية لوكالة وفا الرسمية الاخبارية اليوم الجمعة، أن حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ لحظة إعلان اتفاق وقف إطلاق النار حتى الساعة التاسعة من صباح اليوم، بلغت 103 شهداء، إضافة إلى 264 جريحا.

وأوضحت المصادر أن 82 شهيدا ارتقوا في شمال قطاع غزة، و16 شهيدا في جنوب القطاع، و5 شهداء في المنطقة الوسطى، وأن من بين الشهداء 27 طفلا و31 امرأة، مؤكدة إصابة 264 مواطنا بجروح متفاوتة، نتيجة العدوان المتواصل على القطاع.

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