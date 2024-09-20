منذ فجر الجمعة: 44 شهيدا في قصف الاحتلال لعدة مناطق في قطاع غزة

استشهد 44 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف مناطق عدة في قطاع غزة منذ صباح الجمعة.

وأفاد الدفاع المدني، باستشهاد 44 مواطنا بغارات للاحتلال استهدفت مناطق متفرقة من القطاع.

واستشهد مواطنان بغارتين في محافظة شمالي القطاع، أحدهما في استهداف منزل لعائلة « أبو ربيع » في بيت لاهيا، والثاني جراء قصف مركبة في بلدة بيت حانون أسفر أيضا عن إصابة عدد آخر.

وفي مدينة غزة، استشهد 18 مواطنا بنحو 6 غارات متفرقة، استهدفت الأولى منزلا لعائلة الشيخ بحي الدرج ما أسفر عن استشهاد 6 بينهم سيدتان، بينما استشهد 6 آخرون بينهم 3 أطفال وسيدتان في قصف استهدف منزلا لعائلة « أبو الهطل » وسط المدينة.

كما استشهد مواطن نتيجة قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين في شارع الشعف، كما استشهد مواطن بقصف على منزل لعائلة الزرد، وثالث بقصف في محيط مدرسة الحرية بحي الزيتون.

وفي محيط مفترق العباس غرب مدينة غزة استشهد ثلاثة مواطنين بقصف الاحتلال لحافلة تقل نازحين.

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