نتنياهو: سنواصل سيطرتنا على غزة ولن نمنحها لأي قوة خارجية

أكد رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو اليوم الجمعة، عزم تل أبيب فرض سيطرة أمنية كاملة على قطاع غزة دون منحها لقوة خارجية، تشمل نزعا كاملا للسلاح بعد انتهاء الحرب المستمرة منذ 35 يوما.

وجاءت تصريحات نتنياهو خلال لقائه رؤساء مجالس المستوطنات، في غلاف قطاع، وهي المستوطنات التي كانت الهدف الأول لمقاتلي كتائب القسام في عملية طوفان الأقصى.

وأعلن نتنياهو الاثنين الماضي عزم تل أبيب تولي المسؤولية الأمنية الشاملة لفترة غير محددة على غزة عقب الحرب، وهي الرؤية التي تدعمها الولايات المتحدة بشرط أن يقود الفلسطينيون الحكومة الجديدة التي سيتم تشكيلها في غزة عقب انتهاء الفترة التي ستتولى مسؤوليتها تل أبيب.

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