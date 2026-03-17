نتنياهو يؤكد اغتيال علي لاريجاني

أعلن رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، تنفيذ عملية اغتيال استهدفت قياديين إيرانيين بارزين، هما رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني وقائد في قوة الباسيج.

وأضاف رئيس الوزراء أن العمليات العسكرية مستمرة داخل الأراضي الإيرانية، قائلا: « نعمل هناك أيضا؛ ننفذ عمليات جوية بطائرات القوات الجوية، وباستخدام الطائرات المسيّرة ».

وأضاف: « سنساعد في شن هجمات غير مباشرة، تُشكل ضغطا هائلا على النظام الإيراني، وكذلك في العمليات المباشرة. هناك مفاجآت أخرى كثيرة. سنخوض الحرب بأساليب ملتوية. لن نكشف عن جميع الأساليب هنا، لكنني أخبرتكم: إنها كثيرة ».

