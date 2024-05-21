نتنياهو يتحدى قرار المحكمة الجنائية الدولية

قال رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو إنه لا يخشى السفر في أنحاء العالم بعد قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.

بدوره، أعلن البيت الأبيض عن رفضه طلب الجنائية الدولية بحق المسؤولين الصهاينة، مضيفا أنه يبحث مع الكونغرس تحديد الخطوات التالية.

وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أعلن إصدار مذكرة اعتقال ضد نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.

من جهتها، قالت هيئة بث الاحتلال الصهيوني إن النرويج هي أول دولة أوروبية تهدد باعتقال رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت إذا قررت المحكمة الجنائية الدولية ذلك.

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