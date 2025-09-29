نتنياهو يعتذر لقطر عن الهجوم على الدوحة

قال مصدر مقرب من رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو إن نتنياهو اعتذر لنظيره القطري عن الهجوم الصهيوني على الدوحة خلال اتصال هاتفي من البيت الأبيض اليوم الإثنين.

وجاء الاتصال برئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في الوقت الذي التقى فيه نتنياهو مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن.

وقال مصدر آخر مطلع لوكالة رويترز على المحادثات إن هناك فريقا فنيا قطريا في البيت الأبيض

