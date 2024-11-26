نتنياهو يعلن التوقيع على وقف إطلاق النار في لبنان

قال رئيس رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو إن المجلس الوزاري المصغر وافق على وقف إطلاق النار في لبنان.

واضاف » نتنياهو: نغير وجه الشرق الأوسط »

وقال « إن اتفاق وقف إطلاق النار يعني أننا سنركز على التهديد الإيراني الآن ونحتفظ بحرية العمل العسكري إذا خرق حزب الله الاتفاق ».

وأضاف « سبب آخر لوقف إطلاق النار هو فصل الجبهات وإخراج حماس تماما من الصورة وحققنا إنجازات كبيرة في الجبهات السبع التي نحارب فيها ».

واشار الى التزامه بإعادة المختطفين في غزة إلى بيوتهم وإعادة جميع المواطنين في الشمال إلى منازلهم ».

وقال « أنا مصمم على القيام بكل شيء لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي وأنا فخور بصمود سكان شمال تل أبيب وملتزم بأمنهم ».

وقال « على الأسد أن يفهم أنه يلعب بالنار ».

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